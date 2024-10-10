Güney Kore ve Japonya Liderlerinden Dostluk Mesajları

Güney Kore ve Japonya Liderleri ASEAN Zirvesi'nde Buluştu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ASEAN 44. ve 45. Zirvesi çerçevesinde Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi Umut Ediliyor

Görüşme, Laos'un başkenti Viyentiyan'da yer alan zirve sırasında yapıldı. Yoon, geçmişte Japonya'nın eski Başbakanı Kişida Fumio ile yürütülen mekik diplomasisinin etkilerini sürdürmek istediğini belirtti.

Yoon, "İkili ilişkilerimizin geleceği için umut verici bir vizyon sunmak ve her iki ülke halkının ilişkilerdeki somut ilerlemeyi hissetmelerini sağlamak için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Stratejik Ortamda İşbirliği Önemi

Başbakan İşiba ise, Yoon ile yakın işbirliğini sürdürme isteğini vurgulayarak, "Günümüzün stratejik koşullarında, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliği bölgesel istikrar ve barış için kritik öneme sahiptir." dedi.

Diğer Liderlerle Görüşmeler

Yoon ayrıca Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile de önemli görüşmeler yaptı. Paetongtarn ile elektrikli araçlar ve savunma sanayisi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldılar.

Laos ile ise 2025 yılında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlamak üzere kapsamlı stratejik ortaklık kurma kararı aldılar.