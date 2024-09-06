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Güney Kore ve Japonya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Güney Kore ve Japonya liderleri, ilişkilerin ilerletilmesi konusunda mutabakata vardı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 17:32
Güney Kore ve Japonya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Güney Kore ve Japonya Liderlerinden Yeni İşbirliği Anlaşmaları

Güney Kore ve Japonya'nın liderleri, Tokyo-Seul ilişkilerindeki son dönemde elde edilen ivmenin devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirdi.

İşbirliği ve Müzakereler Üzerine Anlaşmalar

Kişida ve Yoon, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına çeşitli konularda mutabakata vardı. Bu çerçevede, vatandaşların acil durumlarda üçüncü bir ülkeden tahliyesi ile göç prosedürlerinin kolaylaştırılması gibi konular görüşüldü.

Bölgesel Güvenlik Tehditlerine Ortak Yanıt

İki lider, ayrıca Kuzey Kore yönetiminin füze denemeleri gibi bölgesel güvenlik tehditleri karşısında ABD ile birlikte hareket etme konusunda da anlaşmaya vardı.

Gelecek Vizyonu

Kişida, basına yaptığı açıklamada, "Son iki yıldır Yoon ile güvenilir bir ortak olarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf ettik." dedi. Japonya-Güney Kore ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açıldığını belirten Kişida, bu ilerlemenin gelecekte de devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümü

Yoon, Seul-Tokyo ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasında kurulacak işbirliğinin olumlu ivmesini korumanın önemini ifade etti. 2025 yılında diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 60. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Yoon, ilerleyen yıl içinde ilişkilerin "yeni bir seviyeye" taşınmasını umduğunu dile getirdi.

Geçmişteki Görüşmelerin Sürekliliği

Mayıs 2022'de göreve gelen Yoon'un yönetimi, Japonya ile "gelecek odaklı komşuluk diplomasisi" konseptini benimsedi. Yoon, geçtiğimiz yıl Hiroşima'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'ne katılmış ve iki ülke lideri, Ağustos 2023'te Camp David'de bir araya gelmişti. Yoon'un Mart 2023'te Tokyo'ya gerçekleştirdiği ziyareti, yıllık karşılıklı ziyaretlerin yeniden başlaması açısından önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Güney Kore merkezli Yonhap ajansına göre, bu görüşme, Kişida ve Yoon'un son iki yılın içinde gerçekleştirdiği 12. buluşma olma özelliğini taşıyor ve "üst düzey mekik diplomasisinin" bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Kişida'nın, siyasi skandallar nedeniyle başbakanlık görevinden ayrılması bekleniyor, bu da ziyaretinin son diplomatik aktivitelerinden biri olabileceği düşüncesini destekliyor.

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