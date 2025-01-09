Güney Kore ve Pakistan Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerini Başlatıyor

Güney Kore ve Pakistan, ikili ticaretin geliştirilmesi amacıyla Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerini başlatma kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Cheong In-kyo, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile yaptığı görüşmede bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Görüşmede, taraflar müzakerelerin başlatılması konusunda anlaştılar. Cheong, yapılan açıklamada, "Güney Kore bu yıl gelişmekte olan pazarlarla ticaret ağını genişletmeyi sürdürecek" ifadelerine yer verdi.

Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın açıklamasında, Pakistan'ın dünya üzerindeki beşinci büyük nüfusa, zengin iş gücüne ve doğal kaynaklara sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, Pakistan'ın Çin ve Hindistan'a komşuluğu ile önemli bir coğrafi konumda yer aldığının altı çizildi.

Bu bağlamda, Pakistan, Güneybatı Asya'nın önemli bir pazarı olarak gösterildi. EPA ile taraf ülkeler arasında karşılıklı fayda çerçevesinde bir ticaret ağı kurulması ve dijital teknoloji, otomotiv gibi birçok alanda ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefleniyor.