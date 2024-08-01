Güney Kore ve Tayland İlişkileri Güçleniyor

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Taylandlı Mevkidaşıyla Görüştü

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, ülkesini ziyaret eden Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile ikili ilişkiler üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ekonomik İşbirliğine Vurgu

Yonhap haber ajansının Başbakanlık Ofisi'nden aldığı bilgiye göre, Han ve Sangiampongsa, Seul'de bir araya gelerek, "temiz enerji ve akıllı altyapı" gibi konularda işbirliğini geliştirme isteğini dile getirdi.

Kuzey Kore'ye Ortak Tepki

Başbakan Han, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi ve askeri provokasyonlarına karşı Tayland'ın desteğini talep etti. Bu konuda açık ve ortak bir mesaj gönderme amacı taşıdıklarını belirtti.

Kültürel Temasların Önemi

Tayland Dışişleri Bakanı Sangiampongsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve kültürel temaların önemine özellikle dikkat çekti. Ziyaret kapsamında, Sangiampongsa'nın Güney Koreli mevkidaşı ile de görüşmesi bekleniyor.