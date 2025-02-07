Güney Kore ve Vietnam Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor

Güney Kore ile Vietnam, nükleer enerji ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Yonhap'ın haberine göre, iki ülkenin üst düzey yetkilileri yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra birçok stratejik konu üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak yapılan habere göre, görüşmede küresel tedarik zinciri ve ABD'deki yeni yönetim gibi konular masaya yatırıldı. Taraflar, nükleer enerji, teknoloji ve altyapı alanlarındaki işbirliklerini geliştirme konusunda ortak bir mutabakata vardılar.

Bakanlığın uluslararası ticari ilişkilerden sorumlu yetkilisi Kim Jong-chul, “ABD'de yeni hükümetin göreve gelmesiyle birlikte küresel pazarda gerilim yükselirken üçüncü büyük ticaret ortağımız Vietnam'la ekonomik işbirliğini geleceğe yönelik güçlendirmek için önemli bir zaman.” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin detaylarına yönelik bilgi verilmezken, Güney Kore ile Vietnam arasında Haziran 2023'te imzalanan bir anlaşma ile 2030'a kadar Vietnam'a ek 2 milyar dolar sağlanması konusunda bir mutabakat olduğu da belirtildi. İki ülke, 2022'de ${150} milyar dolara ulaşmayı hedefleyen bir ticaret hacmi planlaması yapmıştı.