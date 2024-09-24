Güney Kore'ye Kaybolan Kelebek Türleri Geri Dönüyor

Güney Kore'de Kelebek Türlerinin Geri Dönüşü

Güney Kore, 1930-1940 yılları arasında kaybolmuş kelebek türlerine ait örneklerin Japonya'dan geri gönderileceğini duyurdu.

Seok Joo-myung'un Katkıları

Seok Joo-myung, Güney Koreli bir böcekbilimci olarak, bu dönemde ülke genelinde gerçekleştirdiği kelebek araştırmaları ile tanınmaktadır. Ulusal Biyolojik Kaynaklar Enstitüsü (NIBR) yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, Seok'un topladığı 750 binden fazla kelebek örneğinden 120'sinin Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nden ülkeye iade edilmesi planlanıyor.

Kaybolan Örnekler ve Kore Savaşı Dönemi

Seok, "Doktor Kelebek" olarak biliniyor ve Kore Savaşı sırasında bu örneklerin çoğu kayboldu. Bilgilere göre, yalnızca 32 örnek ülkeye geri kalabilmiş durumda.