Güney Koreli ana muhalefet lideri bıçaklı saldırıya uğradı

Lee Jae-myung, Busan'ın Gadeok Adası'ndaki bir inşaat alanına gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Yonhap ajansının bildirdiğine göre, olay sabah saatlerinde oldu.

Güney Koreli ana muhalefet lideri bıçaklı saldırıya uğradı
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Lee Jae-myung, boynu kanayan halde hastaneye götürüldü. Bilinci yerinde olan Lee'nin durumu hakkında bilgi verilmedi. Saldırgan erkek, olay yerinde tutuklandı. Kimliği ve görünüşü ile ilgili ayrıntılı bilgi yok.

saldırı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Lee'nin bıçaklı saldırı sonrası hemen hastaneye gönderilmesini ve olayın araştırılmasını istedi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, bu talimatı duyurdu.

saldırı

Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, bıçaklı saldırıyı asla onaylamadığını ve kınadığını söyledi.

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