Güney Koreli ana muhalefet lideri bıçaklı saldırıya uğradı

Lee Jae-myung, boynu kanayan halde hastaneye götürüldü. Bilinci yerinde olan Lee'nin durumu hakkında bilgi verilmedi. Saldırgan erkek, olay yerinde tutuklandı. Kimliği ve görünüşü ile ilgili ayrıntılı bilgi yok.





Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Lee'nin bıçaklı saldırı sonrası hemen hastaneye gönderilmesini ve olayın araştırılmasını istedi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, bu talimatı duyurdu.





Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, bıçaklı saldırıyı asla onaylamadığını ve kınadığını söyledi.