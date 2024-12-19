Güney Koreli Milletvekilinden Kuzey Koreli Askerlerin Kayıplarına Dair Çarpıcı İddia

Güney Koreli Milletvekili Kuzey Koreli Asker Kayıplarını Açıkladı

Güney Kore'nin iktidar partisinden (PPP) milletvekili Lee Seong-Kweun, Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) değerlendirmelerine dayanarak dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Lee, "Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen en az 100 Kuzey Koreli asker öldürüldü" dedi.

NIS Bilgileri Parlamento ile Paylaşıldı

Yonhap'ın haberine göre, PPP milletvekili Lee Seong-Kweun, NIS'ın parlamento istihbarat komitesine kapalı oturumda yaptıkları bilgilendirmede, Kuzey Koreli askerlerin kayıpları hakkında önemli bilgiler paylaştığını belirtti. Lee, NIS'ın ölü sayısının yanı sıra yaralı sayısının da 1000'e ulaştığını değerlendirdiğini ifade etti.

Generallerin de Kayıplar Arasında Olabileceği İddiası

Lee, kayıplar arasında generallerin de bulunabileceği tahmininde bulunarak, yüksek kayıpların Kuzey Koreli askerlerin "cephenin ön saflarında kullanılmasına" bağlı olduğunu belirtti. Bu durum, çatışmalardaki yoğunluğu ve stratejik kayıpları gözler önüne seriyor.

Pentagon ve Ukrayna'dan Destekleyen Açıklamalar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerlerin bulunduğuna dair göstergelerin mevcut olduğunu bildirmişti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerleri içeren görüntüler paylaşarak iddiaları desteklemişti.