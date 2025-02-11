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Güney Koreli Profesör Hee Soo Lee: Türkiye ile Gönül Elçiliği Yapıyor

Prof. Dr. Hee Soo Lee, 40 yıldır Türkiye ve Kore arasında köprü vazifesi görerek iki kültürü bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:07
Güney Koreli Profesör Hee Soo Lee: Türkiye ile Gönül Elçiliği Yapıyor

Güney Koreli Profesör, Türkiye ile İlişkileri Güçlendiriyor

Güney Kore'de üniversite okuduğu dönemde İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olan Prof. Dr. Hee Soo Lee, 40 yıldır İstanbul ile bağını koparmadan Türkiye ve Kore arasında gönül elçiliği yapıyor. Her yıl, öğrencilerine Türk İslam Medeniyeti üzerine eğitimler veren Hee, iki medeniyet arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul ile Bağlantısı Nasıl Başladı?

1983 yılında İstanbul'a katıldığı bir konferans ile hayatında yeni bir sayfa açan Hee, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerine hayran kalmış. Ülkesine döndükten sonra İslam kültürü üzerine doktora yapmak istemesiyle İstanbul Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış ve Türkçeyi kısa sürede öğrenmiş. Türkçe ve Korece'nin yapısal benzerlikleri sayesinde dil kursunu 6-7 ayda başarı ile tamamlamıştır.

İstanbul'a Olan Düşkünlüğü

72 yaşındaki akademisyen, Türkiye'yi, özellikle İstanbul'u ikinci memleketi olarak tanımlıyor. “Yaklaşık 198. veya 199. ziyaretim olacak. Geçen yıl 10 kez İstanbul'a geldim.” diyen Hee, Fatih ilçesinde dostluklar kurarak sık sık vakit geçiriyor. “İstanbul’un her köşesini seviyorum. Tarihi sokaklarında dolaşmayı tercih ediyorum.” diye ekliyor.

Kültürel Etkileşim ve Çalışmaları

Güney Kore’nin başkenti Seul'deki Sungkonghoe Üniversitesinde İslam Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi olan Hee, Kore-Türkiye Dostluk Derneği Genel Sekreteri olarak da aktif görev alıyor. “Biliyorsunuz Kore Harbi sırasında 15 bin Mehmetçik bizim ülkemiz için fedakarlık etti. Bu bağları nesilden nesile taşımak benim görevim.” diyen profesör, Türk yemekleri özelinde de tutkusunu ifade ediyor. Kebapların çeşitlerini tanıyıp keşfetmekten hoşlandığını söylüyor.

Gelecek Hedefleri

Hee, gelecekte Türk güzelliklerini Kore’de tanıtmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Hayatım boyunca Türk güzelliğini Korelilere tanıtmak için gayret edeceğim.” dedi. Ayrıca, Türkiye ve Kore arasındaki dostluğu pekiştirmek için yeni kitaplar yazmayı, konferanslar vermeyi ve sık sık Türkiye'ye gelip bu ilişkileri devam ettirmeyi planladığını belirtti.

Prof. Dr. Hee Soo Lee, Türkçe konuştuğunda insanların ilgisini çektiğini, bu durumun iki ülke arasındaki bağın nasıl derinleştiğini gösterdiğini ifade ediyor. “Bir Koreli sokakta Türkçe konuşunca herkes şaşırıyor ve büyük bir samimiyetle karşılıyorlar.” şeklinde açıklamalar yaparak vatanında iki ülke arasındaki kültürel bağı sürdürmeye olan kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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