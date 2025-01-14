Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da Feribot Seferlerinde İptal

Güney Marmara'da meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucu Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca, Erdek ile Adalar hatlarında da seferlerin durduğu belirtildi.

GESTAŞ AŞ Duyurusu

Ulaşım hizmetlerini sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Narlı-Marmara hattında düzenlenmesi planlanan seferlerin durması ise şu şekilde gerçekleşti:

Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 16.45

Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15

Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15

Erdek'ten ise saat 11.00 ve 19.15 seferleri iptal edildi.

Ulaşım planlarınızı yapmadan önce bu iptallerin dikkate alınması önem arz etmektedir.