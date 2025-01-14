Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da Feribot Seferlerinde İptal
Güney Marmara'da meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucu Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca, Erdek ile Adalar hatlarında da seferlerin durduğu belirtildi.
GESTAŞ AŞ Duyurusu
Ulaşım hizmetlerini sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Narlı-Marmara hattında düzenlenmesi planlanan seferlerin durması ise şu şekilde gerçekleşti:
- Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 16.45
- Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15
- Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15
- Erdek'ten ise saat 11.00 ve 19.15 seferleri iptal edildi.
Ulaşım planlarınızı yapmadan önce bu iptallerin dikkate alınması önem arz etmektedir.