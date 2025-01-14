Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara'daki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 01:38
Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da Feribot Seferlerinde İptal

Güney Marmara'da meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucu Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca, Erdek ile Adalar hatlarında da seferlerin durduğu belirtildi.

GESTAŞ AŞ Duyurusu

Ulaşım hizmetlerini sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Narlı-Marmara hattında düzenlenmesi planlanan seferlerin durması ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 16.45
  • Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15
  • Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15
  • Erdek'ten ise saat 11.00 ve 19.15 seferleri iptal edildi.

Ulaşım planlarınızı yapmadan önce bu iptallerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

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