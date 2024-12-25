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Güney Marmara'da Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da fırtına nedeniyle Balıkesir'in adalarına bazı feribot seferleri iptal edildi. Detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:21
Güney Marmara'da Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da Fırtına Engeli

Güney Marmara bölgesinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den Açıklama

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek-Adalar hattındaki tüm seferler ile Narlı-Marmara Hattı'ndaki Narlı'dan saat 16.15 ve Marmara'dan saat 17.30 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

Ancak, aynı güzergahta yer alan Narlı'dan saat 08.00 ve Marmara'dan saat 11.30'daki seferlerin ise gerçekleştirileceği duyuruldu.

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