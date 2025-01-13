Güney Marmara'da Şiddetli Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti

Güney Marmara'da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Bu gelişme, yolcular arasında endişelere yol açtı.

Feribot seferlerini düzenleyen GESTAŞ AŞ, yaptığı açıklamada, Narlı-Marmara hattındaki seferlerin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Özellikle yarın için planlanan seferler arasında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15 ile Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30 kalkışlı seferler yer alıyor.

Yolcuların, seferlerin tekrar düzenlenme durumları hakkında GESTAŞ'ın resmi kanallarından bilgi alması önerilmektedir.