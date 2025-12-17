Güney Marmara Otoyolu Yalova-İzmit arası 78 km olarak projelendi

Güney Marmara Otoyolu Yalova-İzmit arası 78 km olarak projelendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, projenin Marmara Bölgesi'ndeki sanayi merkezlerinin entegrasyonunu güçlendireceğini vurguladı.

Uraloğlu, "2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerimizin birbirine entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak" dedi.

Projede ölçüler ve şerit düzeni

Projeyle ilgili teknik detaylara değinen Uraloğlu, "Yalova-İzmit Otoyolu’nu toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdi" ifadelerini kullandı. Proje, 66 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre olarak planlandı.

Güzergah

Proje güzergahına ilişkin Uraloğlu şu bilgileri aktardı: "Proje güzergahı; Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü köyünde İznik-Altınova yolunu keserek Gölcük’ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi’nden geçip Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak."

Yapılar ve teknik unsurlar

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilecek yapılarla ilgili olarak, "Güney Marmara Otoyolu kapsamında, 14 adet kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 adet tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 adet viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 adet köprü inşa edeceğiz" dedi. Bu yapılar, projenin bölge ulaşımına ve lojistiğe katkısını artırmayı hedefliyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, YALOVA İLE İZMİT ARASINDA İNŞA EDİLECEK 78 KİLOMETRELİK GÜNEY MARMARA OTOYOLU PROJESİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, PROJENİN KOCAELİ, SAKARYA VE BURSA GİBİ ÜRETİM MERKEZLERİNİN BİRBİRİNE DAHA VERİMLİ ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.