Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit: 'Savaşın Dönüşüne İzin Vermeyeceğiz!'

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit'ten Barış Vurgusu

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrinde meydana gelen saldırılar sonrası halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." dedi.

Yetenekli Hükümet Güçleri

Cumhurbaşkanı Mayardit, yaptığı konuşmada, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrinde konuşlu hükümet güçlerinin 8 yıl aradan sonra yeniden konuşlandırılmasının olağan bir askeri prosedür olduğunu vurguladı. Ancak bu rutin değişikliğin bazı kesimlerce "silahsızlandırma" olarak yanlış yorumlandığını ve gerilimi artırdığını belirtti.

Gerginlik ve Saldırı Detayları

Nasir şehrine saldıran Beyaz Ordu adlı milis gücü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO) ile bağlantılıdır. Mayardit, 28 Şubat’ta Machar’ın kendisinden toplantı talep ettiğini, 3 Mart'ta gerçekleşen toplantıda gerilimin yatıştırılacağına dair güvence verdiğini, ancak 4 Mart'ta Beyaz Ordu birliklerinin Nasir'deki askeri garnizona saldırdığını ifade etti.

Savunma Mücadelesi ve Kaybedilen Hayatlar

Cumhurbaşkanı, saldırılar sırasında hükümet güçlerinin büyük bir direniş gösterdiğini belirtirken, Genel Komutan Majur Dak Thel'in bizzat savaşı sürdürdüğünü ve teslim olma teklifini reddettiğini aktardı. 6 Mart'ta, BM helikopterlerinin Nasir'e iniş yapmaya çalıştığında ateş açıldığını ifade eden Mayardit, tahliye sırasında ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.

Barış Mesajı ve Gelecek

Yaşanan trajediye rağmen barışın korunacağına dair mesaj veren Cumhurbaşkanı Mayardit, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız. Hukuku çiğneyenler mutlaka hesap verecek. Tüm vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını rica ediyorum." dedi.

Mayardit, General Majur Dak Thel ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Onlar, vatanları için kahramanca mücadele etti. Adları tarihimizde şerefle anılacaktır. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Güney Sudan'da Devam Eden Gerginlik

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Ancak, 16 Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı Mayardit'in Riek Machar'ı görevden almasıyla ülke ciddi bir iç savaşa sürüklendi. Yıllarca süren çatışmalar sonrası 2018 ve 2022’de yapılan barış anlaşmalarına rağmen, kamu düzeni ve güvenlik sağlanamamakta, çeşitli kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları yaşanmaktadır.

Son günlerde, çoğunluğu Machar'ın mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan Beyaz Ordu adlı milis güç, Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmiştir. Bu durum, Machar’ın liderliğindeki SPLM-IO'dan bazı generallerin ve bakanların gözaltına alınmasına yol açmış, barış anlaşmasını tehlikeye atabilecek potansiyele sahip olmuştur.