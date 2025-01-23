Güney Sudan'da 600 Gözaltındaki Kişinin Firar Etmesi Zabıta İhbarı ile Ortaya Çıktı

Ülkede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Güney Sudan'da 16 Ocak'ta başlayan karışıklıklarda, başkent Juba dahil olmak üzere Sudanlılara ait dükkanlar yağmalandı, tahrip edildi ve 16 kişi hayatını kaybetti. Bu olayların ardından 17 Ocak itibarıyla, ülke genelinde 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Sudan Ordusu ve Güvenlik Endişeleri

Öte yandan, Sudan ordusu 11 Ocak’ta ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile 21 aydır süren çatışmaların ardından geri almıştı. Sosyal medyada ise ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlı kişileri öldürdüğüne dair bazı iddialar gündeme geldi. Ordu, Vad Medeni'de yaşanan hadiselerin münferit olduğu ve konu hakkında bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu durum, çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a sığınan yüz binlerce Sudanlı'nın güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, iddia edilen olaylarla ilgili olarak geçen hafta Sudan Büyükelçisini çağırdı. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise, halkı sükunete davet etti.