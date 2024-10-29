Güney Sudan'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güney Sudan'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Güney Sudan'ın başkenti Juba’da gerçekleştirilen bir resepsiyonla coşkuyla anıldı. Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye’nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf üstlendi.

Önemli Katılımlar

Resepsiyona, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rebecca Nyandeng, çok sayıda bakan, üst düzey bürokrat, büyükelçiler ve davetlilerin katılımı sağlandı.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Güney Sudan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesajı izlenerek program sürdürüldü.

İşbirliği ve Destek Vurgusu

Güney Sudan hükümeti adına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Monday Semaya Kumba, Türkiye’nin Güney Sudan’a sağladığı çeşitli desteklerden dolayı duydukları memnuniyeti söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceği inancını dile getiren Kumba, Büyükelçi Mutaf’a projeleri için teşekkür etti.

Büyükelçi Mutaf’ın Mesajları

Büyükelçi Mutaf, Cumhuriyet’in kuruluş süreci, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği reformlar hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin, birçok alanda Güney Sudan’a desteğinin süreceğine dair vurguda bulundu. Görev süresinin sona ermekte olduğunu belirten Mutaf, ülkedeki barış sürecinin başarılı sonuçlar doğurması için iyi dileklerini iletti.

Geleneksel İkramlar ve Etkinlik Sonu

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağının eşsiz lezzetleri sunuldu. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.