Güney Sudan'da İç Savaş Tehlikesi: Siyasi Gerginlikler Tırmanıyor

Dünyanın En Genç Ülkesi Güney Sudan'da İç Savaş Tehlikesi

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit liderliğindeki hükümet güçleri ile yardımcısı Riek Machar ve güçleri arasındaki çatışmalar, ülke gündeminde iç savaş riski oluşturuyor. Bu gerginlikler, yıllarca süren savaşların ardından 2011 yılında bağımsızlık kazanan ülkenin istikrarını tehdit ediyor.

Yıllarca Süren Çatışmalar ve Barış Anlaşmaları

2013 yılında başlayan iç savaş, 2018'de imzalanan barış anlaşmasıyla kısmen yatıştırılmasına rağmen, etnik gruplar arasındaki çatışmalar devam etti. Dinka etnik grubuna mensup Mayardit ile Nuer etnik grubuna mensup Machar arasındaki çekişme, ülke genelinde huzursuzluk yaratmakta. 2022'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması, sınırlı bir istikrar sağladı ancak sorunun kökleri derin.

Komşu Sudan'daki Savaş Etkileri

2023'te başlayan komşu Sudan'daki savaş, Güney Sudan’ın petrol ihracatını olumsuz etkiledi. Şubat ayında, Machar'ın liderliğindeki Nuer kabilesine ait Beyaz Ordu isimli milis gücü, ülkenin Kuzeydoğusundaki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler Olayları ve Mayardit’in Sükunet Çağrısı

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), 7 Mart'ta bir helikopterle Nasir şehrinden bazı generalleri tahliye etmeye çalıştı. Ancak, helikoptera yapılan saldırı sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti. Mayardit, bu olay sonrasında halktan sükunetlerini korumalarını talep etti ve Machar'ı sorumlu tuttu.

Uluslararası Kriz Grubu'ndan Uyarılar

Güney Sudan’da artan gerginlikler, uluslararası kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’nin eski Juba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, ülkenin kabile çatışmaları, siyasi ve askeri meselelerden kaynaklanan bir kaos içinde olduğunu belirtti. Aşan, bu durumun sadece kendi sınırlarıyla sınırlı kalmayabileceğini vurguladı.

Uluslararası Toplumun İlgisizliği

Uluslararası topluma dikkat çeken Aşan, bu bölgedeki sorunların yalnızca kıtlık ve iç savaş durumlarında gündeme geldiğinin altını çizdi. Hükümetin iktidarı paylaşma konusundaki isteksizliği, ülkenin istikrarsızlığını artırırken, dış müdahalelerin durumu daha da zorlaştırdığı belirtiliyor.