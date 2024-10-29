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Güney Sudan'da Kolera Salgını İlan Edildi

Yukarı Nil eyaletinde kolera vakaları artıyor, Sağlık Bakanlığı salgının önlenmesi için çalışmalar yürütüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:03
Güney Sudan'da Kolera Salgını İlan Edildi

Güney Sudan'da Kolera Salgını Açıklandı

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Nil eyaletinde 6 kolera vakasının tespit edildiğini, ayrıca 44 şüpheli vakanın bulunduğunu açıkladı. Bakan, düzenlediği basın toplantısında, "Yukarı Nil eyaletinde kolera salgını ilan edilmiştir" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Salgınla Mücadele ve Alınan Önlemler

Bakan Deng, hükümetin, Yukarı Nil eyaletinde yaşanan kolera salgınının yayılmasını önlemek için kararlı adımlar attığını vurguladı. Renk şehrinde tespit edilen kolera vakaları ve tıbbi malzeme ihtiyaçları üzerine konuşan Bakan, mülteci ve geri dönen Güney Sudanlıların zorlu yaşam koşullarının, hastalık riskini artırdığını ifade etti.

Deng, "Sağlık Bakanlığı, mültecilerin bulunduğu bölgelerde yetersiz su ve sanitasyon koşullarını iyileştirmek için sahada sağlık ve hijyen hizmetleri sunan ortaklarla birlikte çalışıyor" diye belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Güney Sudan Temsilcisi Humphrey Karamagi, organizasyonun hükümet ve sağlık kuruluşlarına koleranın yayılmasını kontrol etme konusunda destek vereceğini belirtti. Karamagi, "Yukarı Nil eyaletindeki Renk ve Malakal şehirlerinde kolera ile mücadele için gerekli tıbbi malzemelerin teminini sağladık," şeklinde konuştu.

DSÖ temsilcisi, ayrıca hastalık izleme süreçlerinin güçlendirileceğini, müdahale koordinasyonunun artırılacağını ve tıbbi malzemelerin sağlanması için Sağlık Bakanlığına destek sözü verdiklerini vurguladı.

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