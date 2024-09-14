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Güney Sudan'da Seçim Tarihleri Değişti

Güney Sudan'da 2024’te yapılması planlanan seçimler, hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle 2026’ya ertelendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:04
Güney Sudan'da Seçim Tarihleri Değişti

Güney Sudan'daki Seçimler Ertelendi

Güney Sudan'da, bu yıl gerçekleştirilecek seçimler "hazırlıkların tamamlanmaması" sebebiyle 2 yıl gecikmeye uğradı. Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Tut Gatluak, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Aralık 2026'da seçimlerin yapılmasının planlandığını duyurdu.

Seçim Gerekçeleri

Gatluak, nüfus sayımının gerçekleştirilememesi, kalıcı bir anayasa taslağının hazırlanamaması ve siyasi partilerin kayıt süreçlerinin tamamlanamaması gibi sebeplerden ötürü bu yılki seçimlerin gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Güney Sudan, iç savaş sonrası ikinci kez seçimlerin ertelendiğini yaşamış oldu.

Pek Çok Engelle Karşılaşıldı

Güney Sudan, 2011 yılında Sudan'dan bağımsızlık kazanarak kuruldu. Ülke, 2018'de geçiş hükümeti kurulması ve 2022 için planlanan seçimlerin yapılması hedefiyle yola çıkmış, ancak bu süreçler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Devlet Başkanının Açıklamaları

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Temmuz 2023'te yaptığı bir açıklamada, seçimlerin bu yıl gerçekleşeceğini bildirmişti. Ancak ülke, iç savaşın yarattığı derin ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle zor günler geçirmekte.

Tarihsel Süreç ve Savaş Süreci

Mayardit, 16 Aralık 2013'te eski yardımcısı Riek Machar’ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından ülke iç savaşa sürüklendi. Yıllarca süren çatışmaların ardından 2018 ve 2022'de imzalanan barış anlaşmalarına rağmen, Güney Sudan'da kamu güvenliği sağlanamamış; farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları devam etmektedir.

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