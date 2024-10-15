Güney Sudan'da Seller Hücreleri Evsiz Bıraktı: Acil Yardım Çağrısı

Güney Sudan'da Şiddetli Sellerin Yol Açtığı Kriz

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da yaşanan şiddetli yağışlardan kaynaklanan ani sellerin yüzlerce aileyi etkilediğini duyurdu. BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Jonglei eyaletindeki Bor bölgesinin büyük zarar gördüğü belirtildi.

Evlerini Kaybeden Aileler

Açıklamaya göre, yaklaşık 375 aile evsiz kalmış durumda ve bölgedeki temiz suya erişim büyük ölçüde kısıtlanmış. Yerel halk, temel ihtiyaçların karşılanamadığı ve tıbbi bakım imkânlarının yetersiz olduğu konusunda endişelerini dile getiriyor.

Bölge Halkının Çağrısı

Bor’da bir topluluk lideri olan Maper Kuot Akuei, "Kirli sular, sıtma ve zatürre gibi hastalıkların yayılmasına yol açıyor. Hastanelerde ilaç yok; tedavi için kliniklere gitmek zorundasınız ve paranız yoksa bu imkânı bulamıyorsunuz," dedi. Akuei, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların selden ciddi şekilde etkilendiğini ve hastane koşullarının yetersizliğini vurguladı.

Bölge sakinleri, artan ihtiyaçların karşılanması için hükümete ve uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Yardım ulaştırılmaması durumunda krizin daha da derinleşeceğini ifade ettiler.

Devam Eden Sellerin Etkileri

Güney Sudan'da haziran ayından bu yana süregelen aşırı yağışlar, 42 ilçede ve Abyei bölgesinde toplamda yaklaşık 893 bin kişiyi etkilemiş durumda. Bu sel felaketi, ülkede 15 ana tedarik yolunun da erişimini ciddi şekilde kısıtladı.