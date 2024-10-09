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Güney Sudan'daki 500 Aileye Gıda Yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi ve TİKA, Güney Sudan'da 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:22
Güney Sudan'daki 500 Aileye Gıda Yardımı

AFAD ve TİKA'dan Güney Sudan'a Destek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Güney Sudan'daki 500 aileye gıda yardımı gerçekleştirdi.

Yardım Dağıtımı Juba'da Yapıldı

Güney Sudan'ın başkenti Juba'nın Gudele bölgesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından gerçekleştirilen gıda dağıtım etkinliğine, bölgenin Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo ile Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf katıldı.

Bakan Adigo'dan Türkiye'ye Teşekkür

Bakan Onyoti Adigo, Türkiye'nin Güney Sudan'da yaptığı insani yardım projelerinde, kapasite artırımı ve altyapı geliştirme çalışmaları için teşekkür etti. Bu tür desteklerin önemine vurgu yaptı.

Mutaf'tan Önemli Açıklamalar

Büyükelçi Erdem Mutaf, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Sudan'daki çatışmalar neticesinde Güney Sudan'a dönen Shilluk kabilesine mensup ailelere gıda yardımı ulaştırdık" dedi. Bu yardımın 500 aileye ulaştığını dile getiren Mutaf, gıda maddenin Shilluk Krallığı tarafından talep edildiğini vurguladı.

Geleceğe Dönük Desteğimiz Sürecek

Mutaf, Güney Sudan'da 3,5 yıl süresince 6 eyaleti ziyaret ettiğini ve yerel yardım kuruluşları aracılığıyla çeşitli insani yardımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bundan sonra da Güney Sudan'a desteğimiz devam edecektir," dedi.

Türk ve Shilluk Tarihsel Bağlantısı

Mutaf, Shilluk toplumunun Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu bölgedeki ilk etkileşimde bulunduğu gruplardan biri olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, o dönemdeki Shilluk Kralı'nın Osmanlı askerî okulundan mezun olduğunu ifade etti.

Son olarak, Mutaf, "Bu yardımlar, Türk halkının Güney Sudan halkına olan kinini ve sevgisini göstermektedir" şeklinde konuştu.

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