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Güney Sudan, Şiddet Olaylarının Ardından Sosyal Medyaya Erişimi Engelledi

Güney Sudan, artan şiddet olayları nedeniyle sosyal medya erişimini üç ay süreyle engelledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:57
Güney Sudan, Şiddet Olaylarının Ardından Sosyal Medyaya Erişimi Engelledi

Güney Sudan, son dönemde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının ardından sosyal medyaya erişimi engellemeye karar verdi. Ülkenin telekomünikasyon düzenleyicisi olan Ulusal İletişim Kurumu (NCA), internet servis sağlayıcılarına 90 güne kadar sosyal medya platformlarına erişimi kapatma talimatı verdi.

Ulusal İletişim Kurumu tarafından yayınlanan yazıda, "Bu emirle Kurum, tüm internet servis sağlayıcılarına 22 Ocak 2025 gece yarısından itibaren 90 günü aşmamak üzere tüm sosyal medya hesaplarına erişimi engelleme talimatı veriyor." denildi.

Yazıda, Sudan'daki Vad Medeni'de Güney Sudanlı mültecilerin öldürülüp bu görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığına dikkat çekildi. Bahsedilen durumun kontrol altına alınması halinde kararın yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin yerel yasaları ihlal ettiklerini ve savunmasız gruplar için kamu güvenliği ve ruh sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu ifade eden NCA, güvenli bir dijital ortam oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Güney Sudan'ın başkenti Juba başta olmak üzere, 16 Ocak'ta Sudanlılara ait dükkanların yağmalandığı olaylarda 16 Sudanlının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayların ardından Güney Sudan hükümeti, 17 Ocak'ta ülke genelinde 18.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sudan ordusu, 11 Ocak'ta Vad Medeni’yi Hızlı Destek Kuvvetleri'nden almış, sosyal medyada ordu mensuplarının Güney Sudanlı kişilere saldırılar düzenlediğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ordu, bu olayların münferit olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Bu gelişmeler, çatışmalar nedeniyle Güney Sudan’a sığınan yüz binlerce Sudanlının güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, durumla ilgili Sudan büyükelçisini çağırırken Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit sükunet çağrısında bulundu.

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