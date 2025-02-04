Güney ve Doğu Afrikalı Liderler, Kongo'daki Çatışmaları Görüşmek İçin Zirveye Toplanıyor

Güney ve Doğu Afrikalı Liderler Zirvede Bir Araya Geliyor

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ile Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyesi ülkelerin liderleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) gündemiyle önemli bir zirve düzenlemek için bir araya gelecek. Bu zirve, 8 Şubat tarihinde Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde gerçekleştirilecek.

Toplantının Detayları

Sadece liderlerin katılacağı zirveye, SADC Siyaset, Savunma ve Güvenlik Organı dönem başkanı olan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan başkanlık edecek. Zirve öncesinde, 7 Şubat tarihinde iki topluluktan bakanlar düzeyinde bir ön toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Önceki Toplantılar ve Gelişmeler

SADC üyesi ülke liderleri, 31 Ocak tarihinde Zimbabve'nin başkenti Harare'de olağanüstü bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda, KDC'nin doğusunda isyancı M23 grubunun hükümet güçlerine karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırılar kınandı. Ayrıca, bölgede görev alan SADC Misyonu'na yönelik savunma bakanlarının KDC'de görevlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kongo'daki Çatışmaların Son Durumu

KDC'nin doğusunda isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında sürdürülen çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu. Özellikle son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma kontrolünü ele geçiren M23, bölgedeki köy ve kasabaların çoğunu da etkisi altına almış durumda.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), yılbaşından bu yana süren çatışmalar sonucunda şu ana kadar 900 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, BM ve KDC, komşu ülke Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesinlikle reddediyor.

Son olarak, 23 Mart 2009'da bölgedeki güvenliği sağlamak adına imzalanan barış anlaşması bozulmuş ve bu durum, M23 grubunun yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır. Bu grup, 3 Şubat tarihinde ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.