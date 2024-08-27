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Güneybatı Pasifik'te Deniz Sıcaklıkları Üç Kat Hızla Artıyor

Deniz yüzeyi sıcaklığı, 1980'den beri küresel ortalamadan üç kat daha hızlı artarak iklim değişikliğini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:05
Güneybatı Pasifik'te Deniz Sıcaklıkları Üç Kat Hızla Artıyor

Güneybatı Pasifik'in İklim Krizi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Güneybatı Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklığının, 1980 yılından bu yana küresel ortalama seviyesinden üç kat daha hızlı arttığını açıkladı.

2023 Raporu: Acil Durum Açıklaması

“2023 Güneybatı Pasifik'te İklim Durumu” başlıklı raporda, deniz seviyesi yükselirken sıcak hava dalgalarının sıklığının iki katına çıktığı vurgulandı. Açıklama: "Deniz yüzeyi sıcaklıkları artırırken, bu durum bölgedeki toplulukları ekonomik ve çevresel tehditlerle baş başa bırakıyor.”

WMO Genel Sekreteri'nden Uyarı

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, iklim değişikliğinin bir "küresel kriz" olduğunu belirterek, “Pasifik bölgesindeki topluluklar ve ekosistemler, bu durumdan büyük oranda etkileniyor,” dedi.

Okyanus Üzerindeki Etkiler:

Saulo, okyanusun, sera gazları tarafından hapsedilen aşırı ısının büyük bir kısmını emdiğini ve bunun sonucunda geri döndürülemez değişiklikler yaşadığını vurguladı. “İnsan faaliyetleri, okyanusun koruma kapasitesini zayıflatıyor,” uyarısında bulundu.

Sonuç

Güneybatı Pasifik bölgesinin iklim değişikliği karşısında daha dayanıklı hale gelmesi için acil önlemler alınması gerekiyor.

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