Güneybatıda Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Güneybatıda Gök Gürültülü Sağanak Hava Beklentisi

Güneybatı Türkiye'de, özellikle Burdur, Isparta, Antalya ve Afyonkarahisar çevrelerinde, bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu sağanakların Konya'nın batısı ile Denizli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Dikkatli Olun

Yağışların, ani su baskınlarına ve ulaşım sorunlarına neden olabileceği konusunda bölge halkı uyarılıyor.