Güneydoğu Anadolu'da Kavurucu Sıcaklıklar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kavurucu sıcaklıkların etkisi altında. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, özellikle Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sıcaklık 46,6 dereceye ulaştı. Şırnak'ın Cizre ilçesi ise 48,1 derece ile başı çekiyor. Sıcaklıklar genel olarak Mardin bölgesinde de 45 derecenin üzerinde seyrediyor.

Boş Cadde ve Sokaklar

Bölgede öğle saatlerinde caddeler ve sokaklar neredeyse tamamen boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşlar park ve bahçelerde gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor. Diyarbakır'da, Anzele Parkı'nda çocuklar ve gençler, sıcak havadan korunmak için süs havuzuna giriyor. 19 yaşındaki Yusuf Saruhan, 'Hava sıcak olduğunda, serinlemek için buraya geliyoruz,' dedi.

Mardin ve Kızıltepe'deki Sıcaklık Durumu

Mardin'de ise sıcaklık bazı noktalarda 50 dereceyi buldu. Yeşilli ilçe meydanındaki termometre bu dereceleri gösterirken, Mardin'de yaşayan Umut Karakaş, sıcaklığın çok fazla olduğunu belirtiyor: 'Gölge yerleri tercih ediyoruz ama orada bile sıcaklık hissediliyor.'

Kızıltepe ilçesinde esnaf Diyar Erkan, sıcak havadan etkilenmeye dikkat ettiklerini vurgulayarak, 'Dışarıya çıkmakta zorlanıyoruz, müşteri bizim klimalarımızda serinlemeye çalışıyor,' dedi.

Şırnak Cizre ve Silopi'de Sıcaklık Önlemleri

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde de esnaf, sıcak hava nedeniyle kepenk kapatıp dinlenme alanları oluşturuyor. Esnaf Halil Durmuş, yalnızca soğuk içecek satışı yapabildiklerini belirtirerek, 'Havanın sıcaklığı birçok esnafın iş yerlerini kapatmasına neden oluyor,' ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan Uyarılar

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, özellikle kalp, şeker, tansiyon hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocuklar için öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı önerdi. Sıvı kaybına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Akıl, 'Uzun süre güneşte kalmak hayati risk oluşturabilir,' dedi.

DÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, 'Sıvı tüketilmezse dikkat eksikliği ve halsizlik meydana gelebilir,' uyarısında bulundu.Sıcak havalar devam ederken, vatandaşların alacakları önlemler büyük önem taşıyor.

Mardin'de de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık etkisini sürdürüyor.

Mardin'de de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık etkisini sürdürüyor.