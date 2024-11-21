Güneydoğu Asya'da Savunma İşbirliği Zirvesi: ABD, Güney Kore, Japonya, Filipinler ve Avustralya Bakanları Bir Araya Geldi

Güneydoğu Asya'da Savunma İşbirliği Zirvesi

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr ve Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, çoklu işbirliği konusunu ele almak üzere bir araya geldi.

ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı Marjında

Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bakanlar, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı Plus (ADMM Plus) marjında buluştu.

Hedef: Güvenli ve Refah Bir Hint-Pasifik Vizyonu

Bakanlar, uluslararası hukuka ve egemenliğe saygı ilkeleri çerçevesinde serbest, açık, güvenli ve refah bir Hint-Pasifik vizyonunu geliştirmeye yönelik taahhütlerini dile getirdiler. Bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması için çoklu işbirliğinin yanı sıra ASEAN'ın merkeziliği ve birliğinin önemine dikkat çektiler.

Kuzey Kore ile Rusya'nın Askeri İşbirliği Kınandı

Ayrıca, Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, ikili görüşmelerinde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğini şiddetle kınadı. Bakanlar, bu işbirliğini engellemek amacıyla uluslararası toplumla daha yakın işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.