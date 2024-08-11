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Güneydoğu'da Düğün Çekimleri: Sıcak Havalara Rağmen Tarihi Mekanlarda Mutluluk

Mardin ve Diyarbakır'da evlenecek çiftler, sıcak havalara rağmen tarihi alanlarda düğün fotoğraflarını ölümsüzleştiriyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 12:12
Güneydoğu'da Düğün Çekimleri: Sıcak Havalara Rağmen Tarihi Mekanlarda Mutluluk

Güneydoğu’da Düğün Fotoğrafçılığı

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Mardin ve Diyarbakır'da evlenmeyi planlayan çiftler, düğün fotoğraflarını açık alanlarda çekmeye yöneliyor. Kimi zaman bunaltıcı sıcaklıklarla mücadele etseler de, yeşil doğanın ve tarihi yapıların buluştuğu mekanlar onları cezbetmeye devam ediyor.

Tarihi Mekanların Büyüsü

Özellikle Mardin’in camileri, medreseleri ve kaleleri, gelin ve damatların tercihi haline gelirken, Diyarbakır’da Keçi Burcu, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri gibi eserler de dikkat çekiyor. Çiftler, ayrıntılı peyzaj alanlarında oluşturulan şelaleler ve klimalı bungalovlarla rahat bir ortamda fotoğraf çektirmeyi tercih ediyor.

Çiftlerin Duyguları

Yusuf Gökmen, "45 derece sıcakta çekim yapıyoruz ama buna değiyor, dış ortamda pek çok sonuç elde ediyoruz," diyor. Özlem Kuyumcu ise "Buranın doğal güzellikleri bizi büyüledi," diyerek sıcak havaya rağmen fotoğraf çekiminden memnun kaldıklarını ifade etti.

Fotoğrafçılar ve Mekan Tercihleri

Fotoğrafçı Musa Taş, tarihi mekanların serin olması nedeniyle sıkça tercihler arasında olduğunu belirtti. "Burada fotoğraf çektirirken düğüne geç kalanlar bile oluyor," diyerek sıcak havada bile doğal çekimlerin stüdyo fotoğraflarına göre daha etkileyici olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'da Seçenekler Artıyor

Diyarbakır'daki fotoğrafçılar, çiftlerin daha serin alanları tercih etmesini sağlamak için alternatif mekanlarla hizmet veriyor. Rüstem İçüz, "Diyarbakır'da hava çok sıcak olduğu için gelin ve damatlar daha serin ortamlara yöneliyorlar," dedi.

Bu yaz, Mardin ve Diyarbakır’da sıcak havalara rağmen, çiftler özel anlarını önemli mekanlarda ölümsüzleştirmek için kararlılıkla fotoğraf çekimlerine devam ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen...

Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor. Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı...

Mardin'de dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini stüdyo yerine bunaltıcı sıcaklara rağmen açık alanlarda yapıyor. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo oluyor.

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