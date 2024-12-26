Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da Kapılarını Açtı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinesinde düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" çerçevesinde, Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da başladı. İki gün sürecek olan bu önemli etkinlik, üniversite öğrencileri ve mezunlarını firma temsilcileriyle bir araya getirerek, yeni staj ve iş imkanları oluşturmayı hedefliyor.

Fuar Harran Üniversitesi'nde Düzenleniyor

Harran Üniversitesi (HRÜ) İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, HRÜ Gençlik Orkestrası bir müzik dinletisi sundu. Açılış programında konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, fuarın kente ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. Şıldak, bu tür etkinliklerin kariyer yönlendirmeleri için büyük fırsatlar sunduğunu belirtirken, "Yaklaşık 150'nin üzerindeki stant ile gençlerimiz gelecekteki mesleki olağanlarını öğrenme fırsatı bulacaklar." dedi.

Gençlerin Hayalleri Gerçek Olacak

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın destekleriyle gerçekleştirilen bu organizasyonun gençler için büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Güllüoğlu, "Firmalarla bir araya geleceğimiz bu etkinlikte CV'ler dağıtılacak ve gençlerimiz yeni fırsatlar kazanacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine teşekkür ediyorum, bu organizasyonu başaralı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Fuara katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve diğer davetliler, etkinliğin açılış kurdelesini kesti. Katılımcılar, projeye katkıda bulunan firmalara teşekkür plaketleri verilirken, Şanlıurfa'nın genç nüfusuna yönelik gerçekleştirilmekte olan bu tür organizasyonların önemi bir kez daha vurgulandı.

Birçok uzman kişinin bilgilendirmelerde bulunacağı ve gençler için fırsatlar sunacak olan bu etkinlik, kariyer yolculuklarında yeni kapılar açmak için önemli bir adım oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında güçlü köprü oluşturulması amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" kapsamında düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, Şanlıurfa'da başladı. Harran Üniversitesinin (HRÜ) ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen fuarın açılışında, HRÜ Gençlik Orkestrası müzik dinletisi sundu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında güçlü köprü oluşturulması amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" kapsamında düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, Şanlıurfa'da başladı. Harran Üniversitesinin (HRÜ) ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen fuarın açılışında, HRÜ Gençlik Orkestrası müzik dinletisi sundu.