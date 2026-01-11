Güngör: Konaklama Tesislerine Yangın Güvenliği Süresi 31 Mayıs 2026'ya Uzadı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, konaklama tesislerindeki yangın güvenliği eksikliklerini tamamlamak için süreyi 31 Mayıs 2026'ya uzattıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:11
Yönetmelik değişikliği ve ek süre

10 Ocak 2026 tarihli ve 33133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, itfaiye raporu alınması gereken ancak yangın güvenliği eksikliklerini henüz tamamlayamamış konaklama tesislerine 31 Mayıs 2026 tarihine kadar ek süre tanındı.

MATSO'nun değerlendirmesi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda olarak yürüttükleri girişimler sonucunda bu ek sürenin sağlandığını belirtti. Güngör, yönetmelik değişikliği kapsamında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca özellikle malzeme temini ve uygulama süreci gerektiren eksikliklerin giderilebilmesi amacıyla işletmelere ilave zaman tanındığını vurguladı.

Güngör, verilen sürenin yalnızca eksikliklerin tamamlanmasına yönelik olduğunun altını çizdi. Tanınan süre içinde yapılacak denetimlerde itfaiye raporunu ibraz edemeyen işletmelerin faaliyet gösteremeyeceğini söyledi.

Güngör ayrıca, verilen süreye rağmen eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu tesislerin faaliyetten men edileceğini ve belirtilen tarihe kadar itfaiye raporu sunulamaması durumunda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilerek işletmelerin kapatılacağını hatırlattı.

