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Güngören'de 2008 Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güngören'de 2008 yılındaki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:50
Güngören'de 2008 Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güngören'de 16 Yıl Önceki Saldırı Anıldı

2008 yılında gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen bir anma töreniyle yad edildi. Tören, Menderes Caddesi’ndeki anıt önünde gerçekleştirildi.

Törene Katılım Yoğundu

Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yerel siyasi temsilciler, şehitlerin aileleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan etkinlikte, saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okundu. Tören alanındaki kalabalık, "burada" diyerek anlamlı bir şekilde seslendi.

Saygı ve Dua

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kaymakam Abdullah Küçük, yaptığı konuşmada, "Bu eylemi gerçekleştiren kişi, Suriye'deki bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Devlete ve vatana ihanetin sonu ölüm olacaktır," dedi. Ayrıca terör örgütlerine karşı da birlik mesajı verdi.

Başkan Demir’in Vurgusu

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, o günleri unutmamak gerektiğini vurgulayarak, "Şehitlerimiz, bu ülkenin birliği ve beraberliği için canlarını feda ettiler. Biz, aramıza girmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz," dedi.

Ailelerin Acısı Taze

Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Şentürk’ün babası Mustafa Şentürk, oğlunun 14 yaşında olduğunu ve terörün onun hayatını nasıl aldığını anlattı. Acısının hala taze olduğunu belirten Şentürk, oğlunun yardımsever olduğunu ifade etti.

Furkan Şentürk'ün annesi Şadiye Şentürk de acılarının zamanı kavramadığını belirterek, "16 yıl değil, 16 dakika önce gibi taze," dedi. Ayrıca, babasını kaybeden Çağla Güler de düşüncelerini paylaştı.

Unutulmayan Facia

27 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleşen iki patlamada hamile bir kadın da dahil olmak üzere 17 kişi yaşamını yitirmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından yakalanan 9 kişi yargılandı ve bazılarına ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verildi.

Etkinlik, terör saldırısında hayatını kaybedenler için anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Katılımcılara aşure ikramı yapıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki...

Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

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