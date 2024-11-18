Güngören'de Altın Hırsızlığında Şok Tutuklama

Güngören'de bir apartmanın bodrum katında gerçekleştirdiği akıl almaz hırsızlık ile gündeme gelen şüpheli, 10 kilogram altın çaldı. Hırsızlık olayında yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, 28 Ekim tarihinde Güven Mahallesi, Menderes Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Dükkan sahibi S.İ, asansörlü vitrin içerisindeki yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasının kaybolduğunu fark ederek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları detaylı inceleme sonrasında, hırsızın apartmanın bodrum katından duvar delip üst kattaki kuyumcu dükkanına girdiğini belirledi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin çaldığı eşyaları bir bavula yerleştirip dükkanın önünden uzaklaştığını tespit etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde, kimliği belirlenen şüpheli Mevlüt A. (49), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ayrıca, Mevlüt A'nın kaçmasına yardım eden A.A. (43) ve M.A. (39) da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 20 bin 500 dolar, çalıntı altın bileklik ve 3 bin 500 lira para ele geçirildi. Hırsızlığı tek başına planlayarak gerçekleştirdiği belirlenen Mevlüt A'nın, 5 suç kaydı, 3 aranma kararı ve 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt A. tutuklanırken, A.A. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Güngören'de bir apartmanın bodrum katından duvarı delerek üst kattaki kuyumcu dükkanına ulaşarak 10 kilogram altın çalan şüpheli tutuklandı.

Güngören'de bir apartmanın bodrum katından duvarı delerek üst kattaki kuyumcu dükkanına ulaşarak 10 kilogram altın çalan şüpheli tutuklandı.