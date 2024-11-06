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Güngören'de Camide Uyuşturucu Bağımlısı Bir Kişinin Ölümü

Güngören'de bir camide, uyuşturucu geçmişi olan evsiz bir kişi ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:53
Güngören'de Camide Uyuşturucu Bağımlısı Bir Kişinin Ölümü

Güngören'de Üzücü Olay

Güngören'de, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle daha önce kaydı bulunan evsiz bir kişi, Merter Hazreti İbrahim Camisi'nde ölü olarak bulundu.

Cemaatin Dikkati

İkindi vakti camiye gelen cemaat, üst katta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Hızla polis ve sağlık ekipleri ile iletişime geçildi.

Sağlık Ekiplerinin İncelemesi

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde 35 yaşındaki Eren Karaman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Karaman’ın, uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarından emniyette kaydı bulunduğu, sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

Cenazenin İncelenmesi

Eren Karaman’ın cenazesi, yapılacak detaylı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güngören'de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide ölü bulundu.

Güngören'de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide ölü bulundu.

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