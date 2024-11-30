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Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 19 saattir sürüyor. İş makinaları ve köpeklerle arama yapılıyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:52
Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Güngören'de Çöken Bina İçin Kurtarma Çalışmaları Sürmekte

Güngören'de, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları sırasında meydana gelen kısmi çökme sonucu enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayda iki işçi enkaza gömüldü.

19 Saat Süren Arama Kurtarma Çalışmaları

Kentteki üç katlı binanın çökmesi sonucu enkaza maruz kalan işçiye henüz ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları boyunca, iş makineleriyle enkaz kaldırılıyor ve zaman zaman dinleme cihazları ile arama kurtarma köpekleri de devreye sokuluyor.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak kazanın olduğu bölgeyi trafiğe kapattı. Çalışmalar 19 saatten beri sürerken, yapılan tüm müdahalelerde işçinin yerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz gün, enkaz altında kalan işçilerden birinin kurtarıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma...

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma...

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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