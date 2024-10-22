Güngören'de Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Güngören'de Düğün Konvoyu Trafiği Engelledi

Güngören'de gerçekleştirilen düğün konvoyu, trafik akışını ciddi şekilde engelledi. Yapılan denetimlerde, konvoy sırasında usulsüz olarak çakar ve siren kullanan iki sürücüye toplam 20 bin 972 lira ceza uygulandı.

Ekipler Harekete Geçti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Edirne istikametindeki düğün konvoyuna yönelik sosyal medyada yayımlanan görüntüleri inceleyerek harekete geçti. Ekipler, durumu tespit ettikleri araçların sürücülerinin kimliklerini belirledi.

Sürücüler Belli Oldu

34 ERN 662 plakalı aracın sürücüsü M.E. ve 34 TE 5111 plakalı aracın sürücüsü S.S. olarak belirlendi. Ekipler bu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nın konvoy yapma, film cam kullanma, çakar ve siren kullanma, şerit değiştirirken diğer araçlara müsaade etmeme ve teknik değişiklik bildirimini yapmama gibi maddelerden ceza kesildi.

Gelecekteki Önlemler

Uzmanlar, bu tür konvoyların trafik güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirtip, etkin denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, bu tür ihlallerin devam edeceği öngörülüyor.