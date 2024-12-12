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Güngören'de Kontrollü Yıkımda Binanın Çökmesi: 7 Katlı Bina ve Araç Hasar Gördü

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan 6 katlı bina çöktü, çevresindeki bina ve araçlar hasar gördü.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:27
Güngören'de Kontrollü Yıkımda Binanın Çökmesi: 7 Katlı Bina ve Araç Hasar Gördü

Güngören'de 6 Katlı Bina Yıkım Sırasında Çöktü

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım işlemi esnasında aniden çöktü. Helaznedar Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde yer alan ve 3 katı iş merkezi, 3 katı ise konut olarak kullanılan bina, yıkım anında ciddi bir çökme yaşadı.

Olay Yeri Müdahalesi ve Hasar Tespiti

Olayın hemen ardından, durumun ciddiyeti üzerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek, enkazda tedbir amaçlı arama çalışmaları başlatıldı. Çökme olayı sonrası, bitişikte bulunan 7 katlı bir binada ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Özellikle >3. katındaki duvarların yıkılması ve bazı katlarında zarar oluşması nedeniyle o binada yaşayanlar tahliye edildi.

Çökme Anında Yaşananlar ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın en dikkat çeken noktalarından biri de çökme anının çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesiydi. Görüntülerde, çökme esnasında bölgedeki vatandaşların hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulduğu ve çevrenin tozla kaplandığı görüldü.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup, duruma ilişkin gelişmeler aktarılmaya devam edilecektir.

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