Güngören'de Yangın Faciası: Dumandan Etkilenen Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Güngören'de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:38
Güngören'de Yangın Faciası: Dumandan Etkilenen Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Güngören'de Bodrum Katında Yangın Çıktı

Güngören'de, Sanayi Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, felaketle sonuçlandı. Gece 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek panic yarattı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yangın haberini alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak bodrum katında bulunan Ertaş Ağıl, yoğun dumandan etkilendi.

Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı

Ağıl, sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kendisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze İşlemleri

Ağıl'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından, aile yakınları tarafından alınarak Aksaray'a götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ederken, olay bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.

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