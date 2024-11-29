Güngören'de Yıkımda Çöken Binadan Bir İşçi Kurtarıldı

Güngören'de Yıkım Sırasında Kısmi Çökme: Bir İşçi Kurtarıldı

Güngören, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, yıkım sırasında kısmi çökme gerçekleşti.

Yıkım çalışmaları sırasında göçük altında kalan iki işçi için ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, göçük altında kalan işçiler için kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sonucunda, göçük altında kalan işçilerden biri başarıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, diğer işçi için kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.