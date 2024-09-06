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Güngören'deki Kumaş İmalathanesinde Yangın Çıktı

Güngören'de bir kumaş imalathanesinde çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:12
Güngören'deki Kumaş İmalathanesinde Yangın Çıktı

Güngören'de Yangın Faciası

İstanbul'un Güngören ilçesinde, Sanayi Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir kumaş imalathanesinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Eksi 3. katta bulunan kumaşların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede binanın diğer katlarına yayıldı.

Duman Tüm Binaları Sardı

Dumanların etkisiyle çevredeki binalarda da alarm verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü.

Önlemler Alındı

Pole ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının sebebi ile ilgili araştırmalar devam ederken, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan...

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan...

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan...

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan...

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan...

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan...

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İmalathanede hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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