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Güngören Kıraathanesindeki Silahlı Çatışma Davası Başladı

Güngören'deki kıraathanede yaşanan silahlı çatışmayla ilgili davanın duruşması Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:42
Güngören Kıraathanesindeki Silahlı Çatışma Davası Başladı

Güngören'de Silahlı Çatışma Davası Görülmeye Başlandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde 30 Ağustos 2023 tarihinde bir kıraathanede meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin davanın ilk duruşması yapılan Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Olay sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Duruşmaya Katılım ve Savunmalar

Duruşmaya çeşitli mağdurlar, beş tutuklu sanık ve taraf avukatları katılım gösterdi. Tutuklu sanıklardan Berkay Denizci, olay günü firari olan Yakup Yıldız’ın kendisini kıraathaneye getirdiğini iddia etti. Denizci, olay anında silah sesi duyduğunda kendilerine ateş edileceğini düşündüğü için karşılık vermek amaçlı ateş ettiğini belirtti.

Tutuklu sanıklardan Dursun Ulutaş, o gün korsan taksicilik yaptığını ve Yusuf Yıldız’ın kendisinden Berkay Denizci’yi almak üzere kendisini çağırdığını ifade etti. Ulutaş, o sırada silah sesi duyduğunu ancak bu silahın kendisine ait olmadığını vurguladı.

Bir diğer sanık Burak Özgürhan Kılıç ise olay günü bilgisayar oyunu oynamak için kafeye gittiğini, daha sonra Denizci’yi almak için yola çıktıklarını anlattı. Kılıç, araca bindiği sırada bir silah gördüğünü ve silahsesinin geldiğini bildirdi.

Maktul Eşinin İfadesi

Maktulün eşi Burcu Kan, eşi olay anında kıraathanede bulunduğu için silah sesi duyduğunda hemen olay yerine gittiğini aktardı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Kan, daha önce benzer olayların yaşandığını da ekledi.

Mahkemenin Kararları

Mahkeme, sanıkların tutukluluk durumunun devam etmesine karar verirken, duruşmayı da ileri bir tarihe erteledi.

Avukatların Açıklamaları

Duruşma öncesinde basın mensuplarına konuşan maktul Burak Kan'ın ailesinin avukatı Çağdaş Karaküçük, ilçede benzer olayların sıkça yaşandığını vurgulayarak, "Burak'ı da Güngören'deki bir kahvehane baskınında kaybettik." şeklinde konuştu.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Burak Özgürhan Kılıç, Dursun Ulutaş ve Berkay Denizci ile firari sanıklar hakkında çeşitli suçlamalar yer alıyor. Maktul Burak Kan’a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer müştekilere karşı ise kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından hapis cezaları talep ediliyor.

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