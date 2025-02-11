Günlük Gündem Değerlendirmesi: Haftanın Öne Çıkan Gelişmeleri

1. Güvenli İnternet Merkezi, Eğitimlerle 275 Bine Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2019'da faaliyete geçen ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı'nın bugüne kadar yaklaşık 426 bin çağrı aldığını belirtti.

2. Kırmızı Et Arzı Yerli Üretimle Artacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile yerli et üretimini artırmayı hedefliyor. Adana'da bir çiftlik, gebe hayvanların satışına başlayarak ülke genelinde besilik hayvan sayısının yükselmesini planlıyor.

3. Araç Muayene Hizmetleri Üzerinde Yenilikler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene istasyonlarını özelleştirirken, kredi kartı komisyonlarının vatandaşlara yansıtılmayacağını duyurdu. İhale süreci 15 Ağustos 2027'ye kadar devam edecek.

4. İmalat Sektöründe Yüksek Teknoloji Dönemi

Geçen yıl sanayi üretimi rekor kırarken, yüksek teknolojili ürünler %4,5 katkı sağladı. Diğer sektörler ise %4 ile "diğer ulaşım araçları" ve %1,4 ile "fabrikasyon metal ürünleri" olarak sırada yer aldı.

5. Trump'ın Yaptırımları Küresel Adaletin Geleceğini Tehdit Ediyor

Triestino Mariniello, yaptırımların sadece UCM personelini etkilemediğini, mahkemeye destek veren herkesi kapsadığını belirtti.

6. Golanlı Abdurrahman'ın Hikayesi

Halit Abdurrahman, Esed rejiminin hapishanelerinde geçirdiği 10 yıl boyunca yaşadığı dehşetleri anlattı.

7. Avrupa Doğal Gaz Depoları Doluluğu %50'nin Altında

Fransa, %29,9 doluluk oranı ile en az doğal gaz depolama kapasitesine sahip ülke oldu.

8. Gerçekçi Askeri Eğitim Teknolojileri İhraç Ediliyor

INFINIA, Türkmenistan'da sanal gerçeklik destekli bir askeri eğitim alanı kurdu.

9. Ayakkabı Sektöründe E-İhracat Hedefi 400 Milyon Dolar

Berke İçten, 2025 yılında Türkiye ayakkabı ihracatının 400 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

10. Türk Bilim Ekibi Antarktika'ya Ulaştı

Büyükelçi Ahmet İhsan Kızıltan, Antarktika'nın Türkiye için büyük potansiyel barındırdığını ifade etti.

11. Google’ın Verisi Türkiye’nin Tüketiminin Üçte Birine Eşit

Google, 2024 yılında 22,7 milyar litre su tüketimi gerçekleştirdi.

12. Sevgililer Günü İçin Kuyumcularda Yoğun İlgi

Timuçin Sönmez, kuyumcuların 1500 liradan başlayarak farklı fiyat aralıklarında ürünler sunduğunu belirtti.

13. Sevgililer Günü İçin Çiçek Talepleri Artıyor

Kırmızı gül, sevgiyi ifade etmek için en çok tercih edilen çiçek olmaya devam ediyor.

14. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Yeniden Canlanabilir

Alberic Mongrenier, Irak'taki petrol şirketlerine yapılacak ödemelerin artırılmasının Türkiye'ye olan petrol ihracatını yeniden başlatabileceğini ifade etti.

15. Güney Koreli Profesör Türk Kültürü İçin Emek Veriyor

Prof. Dr. Hee Soo Lee, Türkiye ile Kore arasındaki dostluğu güçlendirmek için uzun süredir çalışmalar sürdürmektedir.

16. İstanbul'da Kanser Taraması Yüzde Artış Gösterdi

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2024 yılında İstanbul'da 1 milyon 677 bin vatandaşın kanser taraması yaptırdığını bildirdi.

17. Basketbolda Alperen Şengün’e Övgüler

Hakan Demir, Alperen'in NBA'de All-Star seçilmesini büyük bir gurur kaynağı olarak değerlendirdi.

18. Frankowski, Galatasaray’da 210. Yabancı Oyuncu Olacak

Frankowski, Galatasaray tarihindeki üçüncü Polonyalı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

19. Trabzonspor Kalesini Gole Kapatıyor

Trendyol Süper Lig'de son dört maçında gol yemeyen Trabzonspor, bu sezon iç sahada 24 puan topladı.