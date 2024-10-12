Günlük Gündem Özeti: 12 Ekim 2024

12 Ekim 2024 Gündem Özeti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

Özgür Özel, Yırca Zeytin Şenliği’ne katılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ilinde düzenlenen Yırca Zeytin Şenliği’ne iştirak edecek. Ayrıca Vali Vahdettin Özkan ile bir araya gelecek. (Saat: 11.00/14.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ilinde düzenlenen Yırca Zeytin Şenliği’ne iştirak edecek. Ayrıca Vali Vahdettin Özkan ile bir araya gelecek. (Saat: 11.00/14.00) Sağlık Bakanı'nın Programı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kafkas Üniversitesi açılışına katılacak ve AK Parti’nin il kongresine iştirak edecek. (Saat: 09.00-13.45)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kafkas Üniversitesi açılışına katılacak ve AK Parti’nin il kongresine iştirak edecek. (Saat: 09.00-13.45) DEVA Partisi Kongresi

DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresi için Ankara'da bir araya geliyor. (Saat: 11.00)

Ekonomik Faaliyetler

Girişimciler Ödül Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katılacak. (Saat: 10.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katılacak. (Saat: 10.30) Ticaret Bakanı'nın Katılımları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Haftası kapanış törenine iştirak edecek. (Saat: 14.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Haftası kapanış törenine iştirak edecek. (Saat: 14.00) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Açıklama Yapacak

Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren şantiyesinde incelemeler gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)

Dünya ve Diplomasi

Gelişmeler İzleniyor

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili durumlar dikkatle takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Galatasaray Kulübü Genel Kurulu

Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Salonu'nda yapılacak. (Saat: 10.00)

Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Salonu'nda yapılacak. (Saat: 10.00) A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya Gidiyor

Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması öncesi İzlanda'ya hareket edecek. (Saat: 15.30)

Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması öncesi İzlanda'ya hareket edecek. (Saat: 15.30) Basketbol Süper Ligi Müsabakaları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında birçok maç oynanacak. (Saat: 15.30-20.30)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında birçok maç oynanacak. (Saat: 15.30-20.30) Voleybol Ligi Müsabakaları

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi’nde birçok heyecanlı maç yapılacak. (Saat: 14.00-19.00)

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi’nde birçok heyecanlı maç yapılacak. (Saat: 14.00-19.00) Motorsporlarında Heyecan

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’deki Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk yarışına çıkacak. (Saat: 16.00)

Not: Anadolu Ajansı’nın yayınladığı tüm içerikler, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz; hukuki işlemlerle karşılaşabilirler.