Günlük Gündem Özeti: 12 Ekim 2024

12 Ekim 2024 Gündem Özeti
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Siyasi Gelişmeler
- Özgür Özel, Yırca Zeytin Şenliği’ne katılıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ilinde düzenlenen Yırca Zeytin Şenliği’ne iştirak edecek. Ayrıca Vali Vahdettin Özkan ile bir araya gelecek. (Saat: 11.00/14.00)
- Sağlık Bakanı'nın Programı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kafkas Üniversitesi açılışına katılacak ve AK Parti’nin il kongresine iştirak edecek. (Saat: 09.00-13.45)
- DEVA Partisi Kongresi
DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresi için Ankara'da bir araya geliyor. (Saat: 11.00)
Ekonomik Faaliyetler
- Girişimciler Ödül Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katılacak. (Saat: 10.30)
- Ticaret Bakanı'nın Katılımları
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Haftası kapanış törenine iştirak edecek. (Saat: 14.00)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Açıklama Yapacak
Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren şantiyesinde incelemeler gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)
Dünya ve Diplomasi
Gelişmeler İzleniyor
İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili durumlar dikkatle takip ediliyor.
Spor Etkinlikleri
- Galatasaray Kulübü Genel Kurulu
Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Salonu'nda yapılacak. (Saat: 10.00)
- A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya Gidiyor
Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması öncesi İzlanda'ya hareket edecek. (Saat: 15.30)
- Basketbol Süper Ligi Müsabakaları
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında birçok maç oynanacak. (Saat: 15.30-20.30)
- Voleybol Ligi Müsabakaları
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi’nde birçok heyecanlı maç yapılacak. (Saat: 14.00-19.00)
- Motorsporlarında Heyecan
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’deki Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk yarışına çıkacak. (Saat: 16.00)
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