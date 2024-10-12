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Günlük Gündem Özeti: 12 Ekim 2024

Bugünün önemli gelişmeleri, etkinlikler ve spor müsabakaları hakkında detaylı bilgi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:00
Günlük Gündem Özeti: 12 Ekim 2024

12 Ekim 2024 Gündem Özeti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

  • Özgür Özel, Yırca Zeytin Şenliği’ne katılıyor
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ilinde düzenlenen Yırca Zeytin Şenliği’ne iştirak edecek. Ayrıca Vali Vahdettin Özkan ile bir araya gelecek. (Saat: 11.00/14.00)
  • Sağlık Bakanı'nın Programı
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kafkas Üniversitesi açılışına katılacak ve AK Parti’nin il kongresine iştirak edecek. (Saat: 09.00-13.45)
  • DEVA Partisi Kongresi
    DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresi için Ankara'da bir araya geliyor. (Saat: 11.00)

Ekonomik Faaliyetler

  • Girişimciler Ödül Töreni
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katılacak. (Saat: 10.30)
  • Ticaret Bakanı'nın Katılımları
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Haftası kapanış törenine iştirak edecek. (Saat: 14.00)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Açıklama Yapacak
    Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren şantiyesinde incelemeler gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)

Dünya ve Diplomasi

Gelişmeler İzleniyor
İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili durumlar dikkatle takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

  • Galatasaray Kulübü Genel Kurulu
    Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Salonu'nda yapılacak. (Saat: 10.00)
  • A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya Gidiyor
    Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması öncesi İzlanda'ya hareket edecek. (Saat: 15.30)
  • Basketbol Süper Ligi Müsabakaları
    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında birçok maç oynanacak. (Saat: 15.30-20.30)
  • Voleybol Ligi Müsabakaları
    Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi’nde birçok heyecanlı maç yapılacak. (Saat: 14.00-19.00)
  • Motorsporlarında Heyecan
    Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’deki Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk yarışına çıkacak. (Saat: 16.00)

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