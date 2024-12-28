Günlük Gündem Özeti: 28 Aralık 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yurttaş Sesleniyor 'Haklarımızı Alacağız'" mitingine katılacak.

(Ankara/13.00)

Yasama Yürütme ve Siyaset

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valilik ve belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Çankırı/12.30/13.00/13.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım törenine katılacak.

(Hatay/14.30)

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.00-13.30)

Dünya ve Diplomasi

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler gerek Şam gerekse Halep'te takip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından izlenmekte.

(Gazze/Kudüs)

Güncel

Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/10.00)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılacak 8. olağan kongresine katılacak.

(Düzce/13.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına; Mersinspor-TOFAŞ ve Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/15.30/İstanbul/18.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Bodrum Basketbol-Danilos Pizza maçıyla başlayacak.

(Muğla/15.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Ankara/18.00)

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi medya mensuplarıyla bir araya gelerek, "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıklayacak.

(İstanbul/13.30)

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turuna; A Grubu'nda Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve B Grubu'nda Rize Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Rize/17.00)

Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

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