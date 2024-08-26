Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri: 26 Ağustos 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş önemli etkinliklerde yer alacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:00
Günün Öne Çıkan Gelişmeleri: 26 Ağustos 2024

GÜNDEM / 26 Ağustos 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programına katılacak. (Muş-Malazgirt Milli Park Alanı/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlerde yer alarak, Zafer Müzesi'nin açılışını yapacak ve Valiliği ziyaret edecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. (Afyonkarahisar/11.00/12.00/13.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Veriler

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına dair iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’a karşı gerçekleştirilen önleyici harekatla ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyası

  • Trendyol 1. Lig 3. haftasına, Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edecek. (İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray ile olan rövanş maçı öncesi bir basın toplantısı yapacak. (İstanbul/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Hentbolda Beşiktaş ile Spor Toto arasında Erkekler Süper Kupa karşılaşması düzenlenecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

***
Anadolu Ajansı'nın yayımladığı bu haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!