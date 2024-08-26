Günün Öne Çıkan Gelişmeleri: 26 Ağustos 2024

GÜNDEM / 26 Ağustos 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programına katılacak. (Muş-Malazgirt Milli Park Alanı/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programına katılacak. (Muş-Malazgirt Milli Park Alanı/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlerde yer alarak, Zafer Müzesi'nin açılışını yapacak ve Valiliği ziyaret edecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. (Afyonkarahisar/11.00/12.00/13.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlerde yer alarak, Zafer Müzesi'nin açılışını yapacak ve Valiliği ziyaret edecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. (Afyonkarahisar/11.00/12.00/13.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , ağustos ayına dair iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

, ağustos ayına dair iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’a karşı gerçekleştirilen önleyici harekatla ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyası

Trendyol 1. Lig 3. haftasına, Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edecek. (İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. haftasına, Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edecek. (İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray ile olan rövanş maçı öncesi bir basın toplantısı yapacak. (İstanbul/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray ile olan rövanş maçı öncesi bir basın toplantısı yapacak. (İstanbul/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Hentbolda Beşiktaş ile Spor Toto arasında Erkekler Süper Kupa karşılaşması düzenlenecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

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