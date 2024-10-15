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Günün Önemli Gelişmeleri - 15 Ekim 2024

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de önemli temaslarda bulunacak. Birçok etkinlik ve toplantı Ankara'da gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 00:00
Günün Önemli Gelişmeleri - 15 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde İsviçre'de ikili görüşmeler yapacak. (Cenevre)
  • AK Parti, Genel Merkez Konferans Salonu'nda Filistin'in Geleceği Konferansı düzenleyecek. (Ankara/10.00)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi’ne katılacak. (İstanbul/10.30)
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İğdır'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Iğdır/12.00-16.00)
  • TBMM'de; CHP, MHP ve DEM Parti’nin grup toplantıları yapılacak. Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif’in görüşmelerine başlanacak. (TBMM/13.30)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de çeşitli temaslarda bulunacak. (Pekin)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi"ne katılacak. (İstanbul/10.00)
  • TÜİK, ağustos ayı hizmet üretim endeksini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dış İlişkiler ve Diplomasi

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşecek. (Ankara)
  • İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gündemi

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da UNİDES Projesi'nin lansman programına katılacak. (Ankara/14.30)
  • Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezinde gerçekleşecek. (İstanbul/14.00)
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı ağırlarken, Anadolu Efes Maccabi Playtika ile Sırbistan’da karşılaşacak. (İstanbul/20.45/Belgrad/21.05)

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