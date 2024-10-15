Günün Önemli Gelişmeleri - 15 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2024
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde İsviçre'de ikili görüşmeler yapacak. (Cenevre)
- AK Parti, Genel Merkez Konferans Salonu'nda Filistin'in Geleceği Konferansı düzenleyecek. (Ankara/10.00)
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi’ne katılacak. (İstanbul/10.30)
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İğdır'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Iğdır/12.00-16.00)
- TBMM'de; CHP, MHP ve DEM Parti’nin grup toplantıları yapılacak. Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif’in görüşmelerine başlanacak. (TBMM/13.30)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de çeşitli temaslarda bulunacak. (Pekin)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi"ne katılacak. (İstanbul/10.00)
- TÜİK, ağustos ayı hizmet üretim endeksini duyuracak. (Ankara/10.00)
Dış İlişkiler ve Diplomasi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşecek. (Ankara)
- İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Gündemi
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da UNİDES Projesi'nin lansman programına katılacak. (Ankara/14.30)
- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezinde gerçekleşecek. (İstanbul/14.00)
- Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı ağırlarken, Anadolu Efes Maccabi Playtika ile Sırbistan’da karşılaşacak. (İstanbul/20.45/Belgrad/21.05)
Not: Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan içerikler, abonelik kapsamında ve izin alınmadan kullanılamaz. Aksi takdirde, hukuki işlem başlatma hakkı saklıdır.