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Günün Önemli Gelişmeleri: Siyasi Toplantılardan Olimpiyat Yarışmalarına

CHP lideri Özgür Özel'in kurultayı, Hakan Fidan'ın Mısır ziyareti ve Paris 2024'teki müsabakalar günün öne çıkanları.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 09:02
Günün Önemli Gelişmeleri: Siyasi Toplantılardan Olimpiyat Yarışmalarına

GÜNDEM / 4 Ağustos 2024

Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katılacak. Ayrıca, gün içerisinde İl Başkanları toplantısı ve Parti Meclisi toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/10.00-12.00-16.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın Tokat Programı

Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ta Niksar yolu şantiyesini ziyaret edecek, ardından AK Parti Tokat İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. Ayrıca, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer'in oğlunun düğün töreninde de yer alacak. (Tokat/12.30-14.00-16.30-19.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret edecek. (Kahire)

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim devam etmekte. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Olimpiyat Heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını takip edecek. (Paris/10.00-20.55)

Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak. (Paris/10.00)

Olimpiyat oyunlarında; voleybolun yanı sıra atletizm, artistik cimnastik, okçuluk, boks, atıcılık, yüzme ve yelken branşlarında toplam 15 sporcu daha yer alacak. (Paris/Marsilya/09.00-20.55)

Diğer Etkinlikler

18'inci Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı, Sultanahmet Meydanı'ndan verilecek. (İstanbul/11.00)

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı olan Britanya Grand Prix'si ise Silverstone'da gerçekleştirilecek. (Silverstone/15.00)

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