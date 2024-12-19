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Gürak ve Radakin, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile Suriye ve ikili ilişkileri görüştü.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:23
Gürak ve Radakin, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Gürak ve Radakin, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından duyuruldu.

Görüşme Detayları

Açıklamada, Gürak ve Radakin'in Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bu önemli telefon görüşmesi, iki ülke arasındaki askeri işbirliği açısından dikkate değer bir adım olarak nitelendiriliyor.

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