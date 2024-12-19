Gürak ve Radakin, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından duyuruldu.

Görüşme Detayları

Açıklamada, Gürak ve Radakin'in Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bu önemli telefon görüşmesi, iki ülke arasındaki askeri işbirliği açısından dikkate değer bir adım olarak nitelendiriliyor.