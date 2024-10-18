Gurbetçi Kadınları Dolandıran Çete Çökertildi

Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Nevşehir ve Aksaray'da, lüks otomobil satışı vaadiyle gurbetçi kadınları dolandırdığı iddia edilen bir çete, polisin düzenlediği operasyonda ele geçirildi. 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gözaltına Alınanlar ve Operasyon Süreci

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.K. isimli şüpheliyle birlikte B.C.E. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edildikleri, H.K. ve B.C.E.'nin tutuklandığı, diğer 7 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çetenin Yöntemleri

Dolandırıcılık şebekesinin lideri H.K.'nin, sosyal medya üzerinden tanıdığı gurbetçi kadınlara lüks bir otomobil markasından temsilci olduğu yalanını söylediği ve bu şekilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. H.K., kadınları ikna ederek sahte sözleşme düzenlediği, evlilik vaadiyle onları lüks yaşam tarzına çektiği ve dolandırıcılık amacıyla birikimlerini alarak mağdur ettiği aktarılmıştır.

Mağdurların Durumu ve Yasal Süreç

Şikayetçi olmak isteyen kadınların, çete tarafından şantaj yapıldığı da iddia edilmiştir. Şebekenin, çok sayıda kadını dolandırarak toplamda yaklaşık 50 milyon avroya kadar ulaşan bir miktar para elde ettiği tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlarda, sahte araç plakaları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilmiştir.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.