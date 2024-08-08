Gurbetçilerin Duygusal Dönüş Yolculukları

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin ülkelerine dönüş yolculuğu devam ediyor. Özlemle bekledikleri bu süreçte, Edirne'ye ulaşan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş ve çıkışta en yoğun kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemlerini hüzünle tamamlıyorlar.

Hüzünlü Veda Anları

Pasaport işlemlerinin ardından gurbetçiler ailelerine veda ederek yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkıyorlar. Samsun'dan Almanya'ya dönen Alaattin Memiş, "Tatilim çok güzeldi, ama şimdi veda zamanı. 34 yıldır gurbetçiyim, büyüklerimizi geride bırakmak zor. Bir gün kesin dönüş yapacağım," sözleriyle duygularını aktardı.

Yöresel Ürünlerle Giden Özlem

Tokat'tan Almanya'ya dönen Ahmet Demir, "30 yıldır gurbetteyim. Bagajımda yöresel ürünler var; domatesinden biberine kadar her şeyi götürüyorum," diyerek uzaklarda yaşadıkları özlemi giderdiklerini dile getirdi.

Vatan Hasreti ve Gurur

Ankara'dan Fransa'ya dönen Soner Sevindik, "Türkiye'de her şey çok güzel. Emekli olduktan sonra kesin dönüş yapacağım. Vatan sevdası başka bir şey," diyerek Türkiye'ye dair özlem ve gururunu paylaştı.