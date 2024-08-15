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Gurbetçilerin Hüzünlü Dönüş Yolu: Türkiye'den Avrupa'ya Giden Ayrılıklar

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçiler, Türkiye'deki tatillerinin ardından duygusal bir dönüş yapıyorlar. Hüzünle ayrılanlar, tekrar kavuşmayı umut ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:05
Gurbetçilerin Hüzünlü Dönüş Yolu: Türkiye'den Avrupa'ya Giden Ayrılıklar

Gurbetçilerin Hüzünlü Dönüşü Başladı

Yıllık tatil döneminde Türkiye'de sevgiyle karşılanan gurbetçilerin Avrupa'ya dönüşü, hüzünlü anlarla dolu. Tatillerini Türkiye'nin sıcak atmosferinde geçiren vatandaşlar, aileleriyle yaptıkları buluşmaların ardından yeniden memleketlerine dönmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslan Şen: "Dönüş Yolu Hüzünlü"

Fransa’ya dönen Aslan Şen, tatilinin sona ermesinin acısını şöyle ifade etti: "Dönüş yolu hüzünlü, gelirken sevinerek geliyorsun, giderken arkada bıraktığın ailene ve hasretliğe üzülüyorsun. Bir gün inşallah sağ olarak döneceğiz." Şen, Bulgaristan'ın sınır kapılarındaki yavaş işlemesinin yoğunluğa sebep olduğunu belirtti.

Mustafa Balcı: "Türkiye'yi Özleyeceğim"

Almanya'ya dönen Mustafa Balcı, tatilinde memleketi Kayseri’de güzel anılar biriktirdiğini ve Türkiye’yi özleyeceğini dile getirdi. "Tatilde ayrıca kaplıcalara, denize gittik, her şey çok güzeldi." dedi.

Serkan Yaşarlar ve Hanifi Kaya'nın Duyguları

Belçika’ya dönen Serkan Yaşarlar, ailesinden uzak kalmanın acısını hissederken, dönüş yolculuğunun yavaş ilerlemesinden yakındı. Almanya’ya dönen Hanifi Kaya ise, Türkiye’de sevinçle geçirdiği zamanların ardından hüzünle ayrıldıklarını belirtti.

Bütün gurbetçilerin dileği ise, bir daha ki buluşmayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden...

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Türkiye'nin giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de, pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor.

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